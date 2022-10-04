عوامل تساعد فى خفض خطر الإصابة بالخرف

كتبت فاطمة ياسر

نشرت جريدة "ميديكال إكسبريس" تقريرا يوضح أن الباحثين لديهم القدرة على تحديد 12 عاملا قادرا على خفض خطر الإصابة بالخرف، وأوضح التقرير أنه بالرغم أن الخرف يصيب كبار السن إلا أنه جزء من الشيخوخة يمكن تجنبه، وفى الواقع لدينا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالخرف، بغض النظر عن العمر.

وأكدت الجريدة أن الأبحاث تظهر أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 40% من خلال اتباع بعض عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائى الصحى والتمارين الرياضية.

وكشفت ورقة بحثية جديدة نُشرت هذا الأسبوع فى مجلة Aging and Longevity، أن حدوث تغيرات فى نمط الحياة يقلل فرص الإصابة بالخرف.

وكشفت الورقة البحثية أن تغير نمط الحياة يقلل من حدوث مشاكل فى المخ، لذا الاعتماد على القيام بالعديد من الأنشطة يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالخرف، ومن هذه الأشياء، التالى:

- نمط حياة نشط عقليا.

- القيام بنشاط بدنى.

- اتباع نظام غذائى صحى.

- التمتع بصحة عقلية قوية.

- عدم التدخين.

- عدم استهلاك الكحول.

- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

- الحفاظ على وزن صحي.

- ضبط ارتفاع الكوليسترول.

- الوقاية من أمراض القلب.

- درء الإصابة بأمراض الكلى.

- درء الإصابة بمرض السكرى.