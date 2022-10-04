اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طرق شراء شهادة الادخار فى البنوك ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:00 ص
طرق شراء شهادة الادخار فى البنوك ببرنامج بنكنوت على "نغم FM" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش برنامج بنكنوت والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء، طرق شراء شهادة الادخار فى البنوك، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

 


برنامج بنكنوت

نغم FM

شهادات ادخار

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل رفع الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:00 ص

تفاصيل إصدار 2 جنيه المعدنية الجديدة ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:00 ص

أنواع كروت البنوك والتعامل مع كشف الحساب ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:00 ص

تفاصيل السحب والإيداع والتحويل فى البنوك ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:00 ص

المدن الجديدة وجذب الاستثمارات ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة