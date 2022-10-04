"طب سوهاج" تحتفل بطلابها الجدد وتهنئهم بالعام الدراسى الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البشري، الذى نظمه طلاب من أجل مصر بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، بحضور كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، صبري محمد مدير عام إدارة رعاية شباب المركزية، ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، موجهاً كلمته لهم قائلاََ: "أنتم اليوم تخطون الخطوة الأولى في طريق حياتكم الجامعية، لذلك لابد من الاهتمام بمجال تخصصكم والبحث العلمي ومتابعة التطورات والابتكارات الجديدة، فلا يكفي أن يحمل الطالب الشهادة الجامعية فقط، بل لابد أن يحمل معه مزيد من العلم والمعرفة، إلى جانب التحلي بالإبداع والتميز والفكر التحليلي والإلتزام، والانفتاح على المجالات الأخرى من أجل تنمية وصقل المهارات، وتخريج كوادر طبية متميزة تؤدي عملها على مستوي عالي من الجودة والكفاءة داخل المنظومة الطبية في المستقبل القريب، متمنيًا لهم عاماً أكاديمياً مليئاً بالأنشطة والنجاح على كافة الأصعدة".

وأكد الدكتور حسان النعمانى، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للطلاب الجدد وتوفير كل ما يحتاجوا إليه من إمكانيات من معامل بحثية ومدرجات وفصول دراسية، من أجل تهيئة المناخ المناسب لجميع طلابنا لتحقيق التفوق والتميز، لأنهم سيؤدون أعظم رسالة إنسانية، داعياً الطلاب أن يشقوا طريقهم بقوة، والسير في حياتهم الأكاديمية بخطى ثابتة وبصيرة ثاقبة لينهوا مشوار الدراسة الأكاديمية بنجاح، وينطلقوا إلى ميدان الطب بكل ثقة وكفاءة لكي يتحملوا المسئولية الوطنية والمجتمعية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن الجامعة تسعى جاهدة إلى إنتاج خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا إيمانًا منها بأهمية الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الكلية استقبلت هذا العام ٤٣٠ طالب وطالبة من البرنامج العام، و39 طالب وطالبة من البرنامج الطبي التكاملى، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للمساهمة في صقل شخصية الطلبة وتحقيق تجربة دراسية مختلفة ومتميزة، فهي تعمل على تطوير أفكارهم الإبداعية، وهذا الأمر يضعنا أمام مسئولية كبيرة لتخريج كوكبة من الأطباء المهرة الذين يشغلون مواقع متميزة فى الوطن والعالم.



نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا



رئيس جامعة سوهاج بكلية الطب



الطلاب بالحفل فى كلية الطب



الطلاب بالحفل