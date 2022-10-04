ضبط 2.5 طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى المحلة

الغربيــــة - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بناء على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار، حملة تموينية بدائرة مركز المحلة.

وقد أسفرت الحملة المُشكّلة من أشرف شرف الدين ومحمد صلاح باز والسيد أحمد الحوالة، عن تحرير محضر جنحة ضد بقال تموينى بإحدى قرى مركز المحلة قام بتجميع سلع تموينية عبارة عن كمية وقدرها (1400) كجم سكر تموينى طن وأربعمائة كيلوجرام بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء والتربح غير المشروع من وراء ذلك، وتحرير محضر جنحة ضد بقال تموينى بإحدى قرى مركز المحلة لتصرفه فى سلع تموينية عبارة عن كمية وقدرها (1000) كجم سكر تموينى طن سكر قام بالتصرف فى تلك الكمية دون وصولها لمستحقيها.

تم تسجيل المخالفات بالسجلات الخاصة بالمحال والعرض على مدير الإدارة لاتخاذ اللازم نحو تحصيل الغرامات المالية، وتحرير محاضر جنح بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.