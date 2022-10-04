سيدة الكرنك لليوم السابع: لم تؤمن بي وتصدق حكايتي إلا أم شهيد كانت تتردد على المقابر "

الأقصر - أحمد مرعى

إلتقي اليوم السابع رضا سيدة الكرنك التي انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بانها تاهت في القطار من 45 سنة، إنقطعت فيها عن أسرتها، وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم، ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها، حيث تبين أن والدتها علي قيد الحياة وأسرته مقيمة بمحافظة بني سويف وكانوا يبحثون عنها مثلما تبحث عنهم.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لم تؤمن بي وتصدق حكايتي إلا والدة شهيد كانت تتردد علي المقابر لزيارة نجلها، وأنا أقيم بجوار المقابر، فكانت تؤمن بي وصدقني، واخبرتني انتي الا افقد الامل، وأن أكل أبحث عن أهلي وسأتوصل إليهم يوما ما".

ومن جانبها، قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف"، يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما، عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة، وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور، وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية، أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام، وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.