رئيس جامعة الاسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء بكليات الآداب والحقوق والسياحة

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بتعيين وكلاء جدد فى كليات الآداب والحقوق والسياحة والفنادق، وشمل القرار تعيين الدكتورة جيهان محمود السيد أحمد، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شمل القرار تجديد تعيين الدكتور فايز محمد حسين، الأستاذ بقسم فلسفة القانون بكلية الحقوق، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تعيين الدكتورة حنان حسنى سليمان العصار، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

ويذكر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية هنأ فريق طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ببرنامج الاتصالات والالكترونيات- قسم الهندسة الكهربية، لفوزه بالمركز الأول في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية لعام 2022، وذلك فى ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية.