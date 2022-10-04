رئيس الوزراء اليابانى يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى بالعمل الشائن

أ.ش.أ

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بلاده "تحتج بشدة" على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي حلق فوق اليابان لأول مرة منذ 5 سنوات، ووصفه بأنه عمل "شائن".

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا حلق فوق شمال شرقي اليابان ليكون الأول الذي تطلقه (بيونج يانج) عبر الأرخبيل الياباني منذ ما يقرب من خمس سنوات، بعد أيام فقط من إطلاق صواريخ باتجاه بحر اليابان على الرغم من الاحتجاج الدولي.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا في تصريح للصحفيين، إن الصاروخ قطع 4 آلاف و600 كيلومتر، وهي أطول مسافة على الإطلاق لصاروخ متوسط أو طويل المدى تطلقه كوريا الشمالية، وحلق على ارتفاع حده الأقصى 1000 كيلومتر.. موضحا أن الصاروخ حلق فوق اليابان لحوالي دقيقة وهبط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد على بعد حوالي 3200 كيلومتر شرق البلاد في المحيط الهادي، لافتا إلى أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن.