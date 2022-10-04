اليوم السابع
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رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:35 ص
رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى نصر السادس من أكتوبر.
 
ونص البيان "ذلك النصر العظيم، الذي حقق فيه المصريون معجزة باهرة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذي جاء ليعلم العالم بأسره، كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى في أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته".
 
"داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ بعنايته أبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يقفون سداً منيعاً وسلاحاً ماضياً في وجه كل من أراد بها السوء، وكل عام وسيادتكم وكل شعب مصر العظيم بكل خير".

رئيس النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

رئيس هيئة النيابة الإدارية

نصر السادس من أكتوبر

ذكرى نصر السادس من أكتوبر

حرب أكتوبر

حرب 6 اكتوبر



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