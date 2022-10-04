اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:14 م
أكرم القصاص
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رئيس المركزى للتعبئة والإحصاء: الانتهاء من إعداد تصور تنفيذ منظومة الرقم القومى للعقارات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:18 م
رئيس المركزى للتعبئة والإحصاء: الانتهاء من إعداد تصور تنفيذ منظومة الرقم القومى للعقارات اللواء خيرت بركات
كتب مدحت عادل

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قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز انتهى من إعداد التصور الخاص لتطبيق منظومة الرقم القومى للعقارات في مصر، والذى يحدد مهام الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة والتى تشمل الوزارات والهيئات الحكومية. 
 
 
وأضاف اللواء خيرت بركات فى تصريحات على هامش الدورة التدريبية التى أجراها الجهاز اليوم الثلاثاء، أن تطبيق هذه المنظومة يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، حيث يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتاريخ الإنشاء وما طرأ على العقارات من مستجدات وحتى الأراضى الفضاء.
 
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الرقم القومى للعقارات سيترتب عليه القضاء على ظاهرة البناء بدون ترخيص، حيث سيكون هذا الرقم هو المرجعية من جانب الدولة في منح التراخيص.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

الرقم القومي للعقارات



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