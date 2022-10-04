رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

كتب: محمد الأحمدى

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "شيحان" فى بيان نشرة "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة": باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها ، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، "نهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر المجيدة ، حرب العزة والكرامة، الانتصار والفداء، الملحمة الخالدة فى تاريخ مصر التى يتشرف بذكر أمجادها كل مصرى وعربى حر، ليفخر بإنجازات وبطولات جيش مصر الباسل، حامى أرضها ورافع رايات العزة والكرامة.

وتابع فى بيانه "حمى الله أرض مصر المحروسة، وحفظها من كل شر وسوء، وحفظ رئيسها القائد الحكيم، وعزز خطاه ومسيرته البنّاءة، وحفظ الله جيشها الباسل حماة الوطن، رافعو رايات العزة والكرامة، ولتدم نعمة الله وخيراته على وطننا العزيز مصر".