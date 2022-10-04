حقق حلمه بعد 45 سنة.. عم "أحمد" التحق بكلية الحقوق بعد سن المعاش.. صور

وكرم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية أكبر طالب بكلية الجامعة وهو أحمد محمود مدنى ملتحق بكلية الحقوق حاليا بالفرقة الثانية يبلغ من العمر 62 عاما فى حفل تخرج طلاب الكلية بحضور الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق ووكلاء الكلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ، أنه نموذج يستحق التكريم وهو مثال للإرادة فى العلم التى نتحدث عنها دائما ونطالب الطلاب بالتحلى بها.

والتقى "اليوم السابع" بعم أحمد مدنى بعد حصوله على التكريم ، وقال إنه كان سعيد بإبلاغه بتكريمه فى حفل تخرج كلية الحقوق والتقى بالدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فهو انسان يقدرالعلم .

فهو أحمد محمود مدنى 62 عاما يدرس بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ولد فى مايو عام 1961م بحى محرم بك بالإسكندرية ألتحق تخرج من مدرسة عرفان الإبتدائية بمحرم بك ثم تخرج منها و وصل إلى المرحلة الإعدادية ملتحقًا بمدرسة العروة الوثقى الإعدادية بمحرم بك ثم واصل تعليمه وحصل على دبلوم الصنايع قسم المحركات البحرية بمدرسة الشهيد إسماعيل فهمى عام 1979.

وأضاف أنه كان حلمه أن يلتحق بكلية الحقوق منذ 42 عاما ولكن منعته ظروفه الاجتماعية فى هذا التوقيت ليكون العمل وكسب الرزق فى المقام الاول وتزوج وأنجب بنت وولد وكان حلمه لا يفارقه.

واستكمل حديثه: "عندما كانت طفلته صغيرة كان يعلمها الكتابة وفى حديث بينه وبين نجلته وهى صغيرة طالبته نجلته أن يذاكر معها وهى فى ثانوى عام وقال لها أوعدك هفضل أذاكر معاكى لحد ما تتخرجى ".

وقال إنه مر سنوات على هذا الحديث وفى يوم استخراج بطاقة شخصية لنجلته فاجئها بطلب تقدمه للثانوية العامة وإنهاء كافه الأوراق ليلتحق منه نجلته فى الثانوية العامة وفى نفس العام .

وأضاف أنهم تلقوا الدروس مع بعض طوال 3 سنوات وذاكروا مع بعض واصفها بأجمل أيام حياته، واستكمل" فى السنة الثالثة للثانوية العامة وقبل الامتحانات مر بوعكة صحية ولكن قرر أن يدخل الامتحانات حتى لا تتأثر نجلته وبالفعل التحق وحصل على مجموع فى الثانوية العامة ولكن بفرق درجات بسيطه لكى يلتحق بكلية الحقوق".

واستكمل: التحقت بمعهد الفنى قسم قانون لمدة عامين ثم حققت حلمى والتحقت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وقال إنه حصل على أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الأول وامتياز وتفوق وكانت دفعه قويه له لاستكمال تفوقه .

وأكد ان هناك تشجيع له من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والطلاب فهو يتعامل معهم كانه فى عمرهم يتبادلوا المعلومات والخبرات ويتلقوا منه النصيحة بحب وتقدير ويستجيبوا له .

وقال إنه يحلم بالحصول على الليسانس والعمل محامى فى الأمم المتحدة ليمثل مصر ويرفع اسم مصر فى المحافل الدولية ، كما أكد أنه يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقه وتعلمها بالممارسة والتحدى مع نفسه .

وأضاف أنه من شدة حبه فى القانون وكلية الحقوق نجله الأصغر عبد الرحمن التحق بالكلية هذا العام بالفرقة الأولى وهو ما اسعده للغاية ودائما يشجعه على المذاكرة والتفوق .

وطالب الشباب بضرورة التحلى بالإرادة والصبر لتحقيق أحلامهم والسعى الدائم لأن من يسعى باجتهاد سوف يلقى نتيجة سعيه واجتهاده مهما طال الزمن ليحصلوا على النتائج التى يرغبون فيها".