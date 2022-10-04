تموين الأقصر تضبط كميات من حلوى المولد النبوى و540 عبوة جبنة بدون ترخيص

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجارى والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية وخاصةً أغذية الأطفال، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار الحملات يوميًا.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه قامت إدارة تموين الطود بحملة على الأسواق لمعرفة مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالقرارات التموينية، وأسفرت عن تحرير محضر جنحة حلوى المولد مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد صلاحيتها، وتم ضبط 200 قطعة وتحرير محضر جنحة مخبز افرنجى بدون ترخيص، وتم تحرير عدد 2 محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار وجارى العرض على النيابة للتصرف، وتمت متابعة فرع الشركه بالطود وجارى الصرف للتجار، حيث أنه سوف يتم الصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فرع نصف الجملة بالطود خلال أيام بعد اعتماده.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تنفيذًا للتعليمات بتشديد الرقابة على الأسواق، وعليه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة أسفرت عن ضبط عدد 540 عبوة جبنة زنة 250 جرام بمحل بدون ترخيص، وضبط 8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مستودع دقيق لعدم ممارسة النشاط فى المواعيد الرسمية، وضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة مكوكية لمتابعة العمل فى المخابز وصرف الخبز للمواطنين، بجانب متابعة الأنشطة التموينية المختلفة بمدينة الطود، مشددًا على أنه يجرى متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتى، لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا واحتياجًا، وتمت متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وباقى أشهر الصرف للمنحة.