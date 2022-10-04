انخفاض إنتاج البن فى كولومبيا بنسبة 31% بسبب تغير المناخ

بلغ إنتاج القهوة الكولومبية فى سبتمبر 834 ألف كيس بوزن 60 كيلوجرامًا (للكيس الواحد)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 31 % مقارنة بـ1.2 مليون كيس فى نفس الشهر من عام 2021، وفقًا لما ذكره الاتحاد الوطنى لمزارعى البن ( FNC).

وبحسب بيان صادر عن المجلس الوطنى الاتحادى، فقد انخفض إنتاج الحبوب فى البلاد بين يناير وسبتمبر من هذا العام بنسبة 10%، إلى ما يقرب من 8.2 مليون كيس، من أكثر من 9 ملايين تم إنتاجها فى نفس الفترة فى عام 2021، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الانخفاض الحاد فى الإنتاج هو الوضع المناخى الذى أثر على ازدهار النباتات، مشيرة إلى أنه فى الأشهر الاثنى عشر الماضية - من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 - بلغ الإنتاج 11.7 مليون كيس، أى أقل بنسبة 13% من 13.4 مليون كيس فى الفترة السابقة.

وأثر الاتجاه الهبوطى أيضًا على الصادرات، والتى كانت فى سبتمبر 820.000 كيس، أى أقل بنسبة 25% من حوالى 1.1 مليون تم تصديرها فى نفس الشهر من عام 2021.

وحتى الآن هذا العام، انخفضت الصادرات بنسبة 6%، لتصل إلى ما يقرب من 8.6 مليون كيس وزن 60 كيلوجرامًا مقارنة بأكثر من 9.1 مليون كيس تم طرحها فى الأسواق الدولية قبل عام.

تستضيف كولومبيا هذا الأسبوع الاجتماع السنوى لمنظمة البن الدولية (ICO)، والذى سيحلل الوضع وآفاق سوق الحبوب العالمية.