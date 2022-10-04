العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة شاب داخل منزله بقرية تطون بمركز إطسا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية تطون، وتحديداً بجوار مكتب البريد ، بتصاعد رائحة كريهة جداً منذ عدة أيام من أحد المنازل المغلقة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا، برئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، وتحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، إلى مكان البلاغ، وتواجدت قوات الأمن بصورة مكثفة بمحيط المنزل، وتم فتح الباب وعثروا على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى أسامة.م، 27 سنة وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.