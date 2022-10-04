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الطفلة يقين.. كيف تعاملت الدولة مع ابنة إحدى القيادات التكفيرية؟

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:53 ص
الطفلة يقين.. كيف تعاملت الدولة مع ابنة إحدى القيادات التكفيرية؟ الطفلة يقين
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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"يقين" طفلة صغيرة لم تقترف يداها ذنبا سوى أنها ابنة أحد القيادات التكفيرية، كان يستخدمها والدها كدرع بشرى عند اقتحام دوريات الجيش، تكفلت بها أجهزة الدولة المختصة بعد العثور عليها.
 
 
قال أحد القيادات الأمنية التى شاركت فى العملية التى تم العثور عليها خلالها: كنا في عملية في منطقة شمال سيناء.. وجدانها فى حالة سيئة جدا، وتم نقلها إلى مستشفى العريش وتكفلت بها أجهزة الدولة المختصة".
 
 
قالت الطفلة خلال فيما تسجيلى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسى: "أنا اسمى يقين بروح الحضانة بحب أرسم وألون وارسم إيد، وعلى الصباع الكبير عيون، وعاوزه أطلع دكتورة وبحب البيتزا".
 
 
أضافت الطفلة: "زمان مكوناش بناكل أى حاجة.. كنا بناكل "صبر" بس.. أنا مبسوطة فى المكان إللى قاعدة فيه دلوقتى وحاسة بأمان".

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