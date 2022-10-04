اليوم السابع
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الداخلية تضبط 75 قطعة سلاح و443 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:34 ص
الداخلية تضبط 75 قطعة سلاح و443 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوات امن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (75) قطعة سلاح نارى ، (443) قضية مخدرات وتنفيذ (49724) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 31 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2433) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
 

مخدرات

سلاح نارى

اسلحة ناريه

اخبار مصرية



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