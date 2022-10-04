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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:07 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخص بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
كما نشرت الجريدة قرار رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وقرار أخر بحرمان أمل سالم محمد الحاج "يمنية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك لدواعي أمنية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
قرار حرمان سيدة من التجنس بالجنسية المصرية
قرار حرمان سيدة من التجنس بالجنسية المصرية

كشف بطالبي رد الجنسية المصرية
كشف بطالبي رد الجنسية المصرية

نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2

نص القرار
نص القرار

 


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أخبار الحوادث

أخبار

رد الجنسية المصرية

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