اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى أساقفة أوروبا ويتناول موضوع "أهمية العمل المشترك"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:04 م
البابا تواضروس يلتقى أساقفة أوروبا ويتناول موضوع "أهمية العمل المشترك" جانب من الاجتماع
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الآباء أساقفة قارة أوروبا أونلاين، عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار لقاء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يقام حاليًا في ضيافة إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بمدينة دبلن الأيرلندية.
 
وألقى قداسته محاضرة في بداية اللقاء أعرب خلالها عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد الأول لهم، مقدمًا الشكر لنيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا وتوابعها على استضافته للقاء.
 
وتناول قداسة البابا موضوع "أهمية العمل المشترك"، وذلك من خلال الأصحاح السادس من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، وأشار إلى ما تعلمه لنا الكنيسة من خلال منهج الأصوام الكنسية الذي يساعد الإنسان على تدريب حواسه، كما تحدث عن كيفية التعامل مع المشاكل ومعالجتها بطول الأناة والصبر والصلوات، وكذلك دور الأب الأسقف في تأسيس بنيان قوي لإيبارشيته وتكوين هيكل إداري واضح لها يضمن توزيعا مناسبا للأدوار، والاهتمام بالجيلين الثالث والرابع وتفهم احتياجاتهم، وغرسهم في الكنيسة، كما دعا قداسته الآباء الأساقفة إلى تشجيع أبناء إيبارشياتهم على الدراسات اللاهوتية والتعليم الأكاديمي، كذلك حثهم على الاهتمام باليوم القبطي العالمي الذي بدأت بعض إيبارشيات المهجر مؤخرًا الاحتفال به في الأول من يونيو من كل عام، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. 
 
وأشار قداسة البابا أيضًا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم حيث أن هذا سيسهم في مزيد من التواصل وتبادل الخبرات ووحدانية الفكر وتعميق مبدأ العمل المشترك. وطالب قداسته، الآباء الأساقفة المسؤولين عن أديرتنا القبطية بأوروبا بالحرص على تأصيل الحياة الرهبانية بهذه الأديرة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

أساقفه اوروبا



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