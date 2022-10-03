البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى الصين بالمقر الباباوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، الراهب القمص رويس المحرقي كاهن الكنيسة الأرثوذكسية في الصين.

وعرض على قداسته ترتيبات خدمته في الصين والتوسع الجاري فيها الفترة الماضية، وقدم تقريرًا شاملًا بهذا الخصوص.

وكان قداسة البابا شهد حفل تأبين نظمته كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، والمركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية للراحل الشماس المكرس الدكتور نصحي عبدالشهيد مؤسس مؤسسة القديس أنطونيوس ومدير المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الذي رحل يوم 8 يوليو الماضي، عن عمر بلغ 91 سنة.