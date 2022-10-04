الإحصاء يختتم الدورة التدريبية للصحفيين حول "الإحصاء والإعلام"

كتب مدحت عادل

اختتــم الجهــاز المركـزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء الدورة التدريبية للصحفيين تحـت عنـوان " الإحصاء والإعلام، والتي نظمها " خلال الفترة 2 - 4 / 10/ 2022 بمشاركة العديد من الصحفيين.

وتأتي هذه الدورة انطلاقاً من حرص الجهاز على نشر الوعـي الإحصائي، وشرح وتفسير دلالات البيانات، والمؤشرات التي ينشرها بمشاركة الإعلام الذي يعد شريكاً أساسياً لنا في توعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصري "، وتعريفه بأهمية البيانات كنقطة ارتكاز في عملية التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الدورة شـرح العـديـد مـن الموضوعـات وأهمـها (التعـداد الاقتصـادي/ التضخم/ البطالة/ التجارة الخارجية/ الزواج والطلاق/ المواليد والوفيات/ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك/المرصد الإحصائي/ موقع الجهاز).