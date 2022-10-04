اعرف الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية لتعزيز جهاز مناعتك

كتبت ميرفت رشاد

للبقاء بصحة جيدة، من المهم الحفاظ على نظام مناعي عالي الأداء للحماية من العدوى والبكتيريا والفيروسات، الحصول على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة وتقليل مستويات التوتر ضروريان لصحة المناعة، ولكن الأهم هو تلبية جميع متطلباتك الغذائية، أظهرت الدراسات الحديثة أن الأحماض الدهنية الأساسية تلعب دورًا كبيرًا في رفع جهاز المناعة، سيبقيك دمج الدهون الصحية في نظامك الغذائي في أفضل حالاتك طوال العام، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

دور الأحماض الدهنية في جهاز المناعة



عكف العلماء على تحليل تأثيرات الأحماض الدهنية وردود أفعالها تجاه المستقبلات في جهاز المناعة، وجد هؤلاء الباحثون أن تناول الأحماض الدهنية ، مثل أوميجا 3 ، يشير إلى مستقبلات الأحماض الدهنية الحرة (FFARs) التي تنظم ليس فقط جهاز المناعة وجهاز التمثيل الغذائي ولكن أيضًا التحكم في الاستجابات الالتهابية .

لا تستجيب الأحماض الدهنية لـ FFARs في الجهاز المناعي فحسب ، بل تزيد أيضًا من عدد الخلايا التائية ، وهي خلايا الدم البيضاء المسئولة عن محاربة مسببات الأمراض، عندما تلقى المشاركون كميات صحية من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة المشتقة من مصادر نباتية ، وجد العلماء أنها تحفز تكاثر الخلايا التائية .

تعتبر وظيفة الخلايا التائية حيوية لصحتنا المناعية لأنها تفحص التشوهات الخلوية وتقتل الخلايا المصابة بالبكتيريا وتقضي على الخلايا السرطانية وتنشط خلايا المناعة الأخرى وتحمي أجسامنا من أمراض المناعة الذاتية .

نظرًا لأن العديد من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات ، مثل مرض السكري والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل ، منتشرة جدًا في عالمنا اليوم ، فإن إمكانية السيطرة على الالتهاب وتحسين صحة المناعة من خلال تناول النظام الغذائي للأحماض الدهنية أمر مثير للغاية.

مصادر الدهون الصحية



من المهم ملاحظة أن استهلاك الأحماض الدهنية المشبعة لن يؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة، من الضروري تناول الدهون الصحية للحصول على مزايا إيجابية لصحة المناعة لدينا، إذن ما هي المصادر الصحية للأحماض الدهنية غير المشبعة؟

أجسامنا قادرة على إنتاج جميع الأحماض الدهنية التي نحتاجها ، باستثناء حمض اللينوليك (أوميجا 6) وحمض ألفا لينولينيك (أوميجا 3). للحفاظ على نظام مناعي عالي الأداء قادر على تعزيز الخلايا التائية ، يجب أن ندمج أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في نظامنا الغذائي.





الأطعمة النباتية الغنية بحمض اللينوليك وألفا لينوليك مع نسبة أوميجا 3 / أوميجا 6:



الجوز:

غني بأحماض أوميجا 6 الدهنية مع نسبة صحية من أوميجا 3 أيضًا، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير جهاز المناعة.

بذور الشيا :



تحتوى على 2،282 مجم من أوميجا 3 و 752 مجم من أحماض أوميجا 6 الدهنية في ملعقة واحدة فقط

الخضراوات:



الخضراوات ذات الأوراق الداكنة منخفضة الدهون ولكنها تمتلك نسبة أوميجا 3 مواتية، أفضل مصادر الخضر الورقية الداكنة في هذه الفئة هي السبانخ والجرجير والرومي.

بذور الكتان:

تحتوى على 3600 مجم من أوميجا 3 في ملعقتين كبيرتين

الفاصوليا :

لديها نسبة للغاية مع أوميجا 3 التي تزن 15 ضعفًا من أوميجا 6.

الكرنب:



خاصة القرنبيط ، 208 مجم من أوميجا 3 إلى 62 مجم من أوميجا 6 في كوب واحد فقط.

القرع الشتوي:



مصدرً ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية.