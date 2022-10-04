أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1095 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب قبل قليل هبوطا بحوالي 5 جنيهات ليعاود الذهب تسجيل مستويات أدني من 1100 جنيه، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1095 جنيها للجرام وسط تراجع في الطلب على الذهب، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط سعر المعدن النفيس رغم الارتفاع العالمي للذهب وفق ما أعلنته شعبة الذهب.

سعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 939 جنيها.

عيار 21 يسجل 1095 جنيها.

عيار 24 يسجل 1252 جنيها.

أونصة الذهب 1711 دولار.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بسعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك أسعار الدولار بالأسواق، ومرتبط بعوامل العرض والطلب والتي تؤثر بصورة مباشرة على تسعير الذهب يوميًا.

وأكدت شعبة الذهب في مصر، أن عوامل العرض والطلب هي المتحكم في سعر الذهب بالسوق المصري، حيث يشهد السوق الآن تراجع في الطلب على الذهب الأمر الذي تسبب في هبوط الأسعار بعد ارتفاع 15 جنيهات في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب العالمي سجل صعود فوق مستويات 1700 دولار لتشهد الأونصة تحرك ملحوظ للتعافي من خسائر فصلية بلغت نسبتها 7.5% لتسجل أونصة الذهب الآن في التداولات الفورية 1711 دولار.