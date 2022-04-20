اليوم السابع
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الذهب يسجل أعلى نقطة سعرية فى التاريخ.. عيار 21 يسجل 1095 جنيها

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:19 م
الذهب يسجل أعلى نقطة سعرية فى التاريخ.. عيار 21 يسجل 1095 جنيها أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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سجل الذهب أعلى نقطة سعرية فى التاريخ قبل قليل بمستويات 1095 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار فى الأسواق، وسجل الذهب في البورصة العالمية 1953 دولار.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 939 جنيها

عيار 21 يسجل 1095 جنيها

عيار 24 يسجل 1252 جنيها

أونصة الذهب 1953 دولار

 

وكانت أعلى نقطة سعرية للذهب تم تسجيلها 9 مارس 2022  بـ1090 جنيها للجرام من عيار 21، والسعر المسجل في السوق الآن هو الأعلى في تاريخ المعدن الثمين في مصر.

 

أسعار الذهب في مصر ترتبط بسعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك أسعار الدولار بالأسواق، ومرتبط بعوامل العرض والطلب والتي تؤثر بصورة مباشرة على تسعير الذهب يوميًا.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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