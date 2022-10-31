وزيرا خارجية العراق واليمن يبحثان العلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء ما يجمعهما من روابط أخوية ومصالح حيوية، معربين عن أملهما في الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ 31 في الجزائر، حيث أعرب حسين عن اهتمام العراق بمجريات الأحداث في اليمن، مؤكدا ضرورة إنهاء الصراع الدائر منذ عدة سنوات، نظرا لأن الأوضاع في اليمن تؤثر على الوضع الأمني الإقليمي.

وقال حسين إن المسألة اليمنية من شواغل السياسة العراقية، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه إنهاء الصراع، وإلى ضرورة العمل الجاد على بسط الأمن وتثبيت الاستقرار.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن موقف بلاده هو لجوء جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، داعيا الجميع إلى الارتكان إلى هذا الخيار لتلافي المزيد من الدمار، وما خلفه الصراع من آثار مجتمعية تنعكس سلبا على الأمن والتنمية.

من جهته، هنأ بن مبارك، حسين بمُناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتجديد الثقة له كوزير للخارجيّة، معربا عن التعازي لحكومة وشعب العراق جرّاء حادثة انفجار صهريج داخل مرآب سيارات في بغداد.

وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية تولي موضوع الحوار الداخلي أهمية قصوى، وضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي اليمني لأنه يتسبب بتفاقم الأزمة وتصاعد وتيرة العنف، مشددا على توجه حكومة بلاده الجاد للتوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء للنزاع.

ودعا وزير الخارجية اليمني إلى تفعيل اتفاقيّة التعاون الثقافيّ بين بلاده والعراق في إطار المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.