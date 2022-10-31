هيئة الدواء تحذر من استخدام أدوية التخدير الموضعية.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة اتباع تعليمات الأطباء والصيادلة عند استخدام أدوية التخدير الموضعية على الجلد.

وبحسب تقرير لهيئة الدواء المصرية فانه يجب اتباع هذة التعليمات عند استخدام أدوية التخدير الموضعية علي الجلد والتى تتمثل في :​-

١- الحذر عند استخدام تلك الأدوية مع الأطفال ومراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام أي مخدر موضعي للأطفال تحت سن عامين.​

٢ -عدم استخدام أدوية التخدير الموضعية على مساحات كبيرة من الجلد/ الجسم، وعدم استخدامها لمدة طويلة.​

٣-عدم استخدام أدوية التخدير الموضعية إذا كان الجلد مجروح أو مخدوش لما قد يسببه ذلك من أضرار بالغة قد تؤدي للوفاة.​

٤-استخدام أدوية التخدير الموضعية كما هو محدد بنشرة المستحضر وعدم تجاوز الجرعة المحددة.​