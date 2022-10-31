اليوم السابع
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منسق الأمم المتحدة: مصر قائدة فى منطقة مشروعات الطاقة المتجددة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:19 م
منسق الأمم المتحدة: مصر قائدة فى منطقة مشروعات الطاقة المتجددة قمة المناخ
كتبت ـ منال العيسوي وهند المغربى

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أكدت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، أن مصر قائدة فى منطقة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأتى قوة الإعلام فى تعديل كم المعلومات المغلوطة وربط تأثير التغيرات المناخية بكافة فئات الشعب سواء عمال أو مزارعين وتوصيل  المعلومات بشكل مبسط، مع اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع.
 
وشددت إلينا خلال ورشة العمل التوجيهية التى نظمتها الأمم المتحدة بمصر لإعلاميى المناخ، أن مصر فى طريقها لتنظيم مؤتمر الأطراف الخاص بالشباب تحت شعار المستقبل يبدأ من اليوم ، المزمع انعقاده قريبا ، مؤكدة أن ورشة العمل تاتى بهدف مناقشة الأمم المتحدة لأهم الموضوعات في إطار قمة المناخ، مقدمة الشكر لمنظمه اليونسكو لتنظيم هذه الورشة بالتعاون وكافة الجهات المعنية.
 
 

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