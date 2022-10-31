مطار الغردقة يستقبل 84 رحلة طيران تقل 13 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الاثنين، 84 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح أغلبها أوروبية، حيث تم تسهيل اجراءات الوصول للسياح للاستمتاع باجازاتهم بالغردقة.



وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى، حيث تعتبر تلك الرحلات بداية مبشرة لموسم سياحي شتوي.



فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلاات طيران دولية أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.



وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن تصل الـ109 رحلات أسبوعية للمطار من 12 دولة اوربية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.



كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.



