مساعد وزير الصحة: 88 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية فى الصحة

قال الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، خلال مؤتمر الداء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، إن المبادرات الرئاسية لدعم القطاع الصحي استطاعت أن تقدم حلول سريعة لصحة المواطن وتأتي وسط تأكيدات من القيادة السياسية بأهمية هذه المبادرات والتي انعكست على شريحة كبيرة من المواطنين واستفاد منها أكثر من 88 مليون مواطن .

وأوضح، إن مبادرة رئيس الجمهورية للصحة العامة بدأت واتخذت أشكالاً متعددة، استفاد نحو1.4 مليون مواطن من قوائم الانتظار في المبادرة الرئاسية لمرضى قوائم الانتظار، وتم تقليص زمن الانتظار لفترة تراوحت من 4 أيام إلى أسبوعين.

وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي نجحت في فحص 60 مليون حالة في 7 أشهر، وفى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس تم إجراء نحو 36 مليون فحص لطلبة المرحلة الابتدائية.

ولفت إلي أنه في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تم إجراء 18 مليون فحص، وخلال مبادرة ضعف السمع تم فحص أكثر من 3.7 مليون مولود فى مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

من جانبه قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء كلية صيدلة جامعة عين شمس، إنه من الضروري التقييم الاقتصادي لمبادرات الصحة العامة والسياسة الصحية في ترتيب أولويات الانفاق على برامج الصحة العامة، مشيرا إلي أن هناك المليارات التى يتم انفاقها على المبادرات هى فى النهاية تصب فى مصلحة المريض وتحقق أهداف رؤية مصر 2030

وأضاف أن يتم التخطيط عند إطلاق مبادرات الصحة العامة، بحيث يتم قياس المردود والعائد الاقتصادي على كل مليار يتم صرفه يعود بعائد اقتصادي من هذا الإجراء.