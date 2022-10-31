مراكز المنيا تنفذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنظيم وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وكذلك المواقف، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدات المحلية التسع بنطاق المحافظة، حملات تموينية على المحال العامة والتجارية والأسواق والمواقف، أسفرت عن تحرير 82 مخالفة، تنوعت ما بين، (خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وشهادات صحية، ومخالفة تسعيرة، ومخالفة وزن، ونظافة، وبيع بالسوق السوداء، ومخالف للمواصفات).

وفي السياق نفسه، تمت مصادرة 1000 لتر سولار بمحطة تموين وقود غير مرخصة بمركز مغاغة، ومصادرة 2.4 طن تقاوي قمح مجهولة المصدر، واعدام 50 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار، ومصادرة 600 لتر ألبان غير صالحة، و50 شكارة سماد مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء بمركز أبو قرقاص، ومصادرة 250 كرتونة سعة 12 عبوة عسل أسود مجهول المصدر بمركز ملوي.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قاد حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئاسية مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.