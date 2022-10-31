محافظ أسوان يتابع أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار داخل قرى حياة كريمة

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام لجنة متخصصة من فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة صفاء عفيفى بجولة ميدانية إستهدفت قرى الشهامة والإيمان وعمرو بن العاص ووادى الصعايدة بمركز إدفو إستمراراً للأنشطة والجهود المبذولة للإرتقاء بالظروف الإجتماعية والتعليمية والثقافية والإقتصادية لدى الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أكدت صفاء عفيفى رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسوان في" بيان صحفي" بأنه خلال الجولة الميدانية تم عمل 60 إستكتاب، بالإضافة إلى تنظيم 50 من الإمتحانات الفورية الخاصة بمحو الأمية ، كما تم تفقد فصلين من فصول الإستثمارات الزراعية وذلك بناءاً على البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشروع الإستثمارات الزراعية للمساهمة فى رفع المستوى التعليمى والثقافى لدى الأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.