لبنان يدين التفجير الإرهابي المزدوج في العاصمة الصومالية مقديشو

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها مع جمهورية كوريا الجنوبية جراء الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة سول أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، وأسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.

وتقدمت الوزارة بالتعازي والمواساة من حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

على صعيد متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الصومالية مقديشيو، داعية إلى الاقتصاص العادل من المسئولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض.

وأعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لحكومة وشعب الصومال ولعائلات الضحايا داعية بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين