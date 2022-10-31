كل ما تريد معرفته عن "طيبة 1" أول قمر صناعى مصرى للاتصالات.. إنفوجراف

كشف مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، عن مراكز إدارة للقمر الصناعي المصري "طيبة"، والذي يعد أول قمر صناعي مخصص لأغراض الاتصالات، ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن هذا القمر.

ـ تم إطلاقه يوم 26 نوفمبر عام 2019 وهو الأول ضمن سلسلة أقمار «طيبة سات» المصرية.

ـ صُمم فى مصر دون الاستعانة بأى خبرة أجنبية ويحتوى على كاميرات عالية الدقة والجودة لخدمة التصوير الفضائى.

ـ يسهم فى دعم جهود التنمية الشاملة والتى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة.

ـ يسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

ـ له دور في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة ولسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

ـ له استخدامات عديدة فى النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، ودعم كافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب.

ـ يتميز بالسرعات العالية وأزمنة التأخير الصغيرة جدًا، مما يعزز الإتاحة المكانية والزمنية من خلال التغطية الكاملة لخدمة الاتصالات والإنترنت بنسبة 100%.