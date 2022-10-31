فيديو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، لافتا إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

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وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى السواحل الشرقية على بورسعيد ودمياط ، وتكون أيضا فرصها خفيفة على شمال الوجه البحرى على البحيرة وكفر الشيخ .

وأشار إلى أنه من المتوقع بداية من غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع زيادة فرص الأمطار ، واستمرار تكون الشبورة الكثيفة على الطرق فى الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية .

وكشف عن توقعات فرص الأمطار غدا الثلاثاء ، والتى تكون رعدية ومتفاوتة الشدة على عدة مناطق ، حيث هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

وتابع، تصل الأمطار خفيفة لمحافظات جنوب الوجه البحرى ، قد تمتد خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة ، لافتا إلى أن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة واحتمالية حدوثها 20٪ .