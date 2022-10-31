اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدي على شخص من ذوي الهمم بأبي المطامير

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:04 م
ضبط المتهم بالتعدي على شخص من ذوي الهمم بأبي المطامير قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على آخر.
 
بالفحص تبين قيام (صاحب محل - كائن ببندر أبو المطامير بالبحيرة)، بالتعدى على (آخر "من ذوى المهم" مقيم بدائرة المركز) وذلك لقيام الأخير بالتعرض للمترددين على المحل الخاص به، مما دفع المذكور لطرده من أمام المحل خاصته والتعدى عليه على النحو المشار إليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، باستدعاء شقيق المجنى عليه حضر وبرفقته شقيقه واتهم مالك المحل بالتعدي على شقيقه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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