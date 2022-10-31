رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الجامعة

دمياط - فريق المحافظات

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، وفدا من وزارتي التخطيط وبنك الاستثمار القومي ، وتهدف الزيارة المتابعة الميدانية للمشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها بالجامعة والوقوف على ما تم إنجازه للمشروعات الاستثمارية بالجامعة.



وأشاد رئيس جامعة دمياط بالتعاون والدعم المستمر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجامعة فى متابعة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بها.



وفي سياق متصل أكد اعضاء وفد وزارة الاستثمار على التعاون الجاد في تنفيذ الإنشاءات التي تقام على ارض جامعة دمياط التي تمتلك الكثير من الموارد البشرية والمساحات الكبيرة التي يمكن استثمارها فى المستقبل كما أشاد أعضاء الوفد بمعدلات التنفيذ بالإنشاءات التي تتم على أرض الجامعة وأن المباني الجاري إنشائها الآن تحقق أهداف الجامعة.



وأجري رئيس جامعة دمياط، جولة تفقدية للمعامل والمنشأت الخاصة بالجامعة وعلى سبيل المثال والحصر معامل كلية الطب ومعامل كلية الهندسة ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كما ضمت وزيارة معمل البحوث الزراعية بالجامعة و زيارة مبنى الورش المركزية الذي يتم تجهيزه لتكون ورش خاصه بكلية الهندسة وكذلك زيارة موقع المستشفى الطلابي لجامعة دمياط.





تفقد المستشفي الطلابي بجامعة دمياط



جولة ميدانية لتفقد مشروعات جامعة دمياط



رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط



زيارة ميدانية لمشروعات جامعة دمياط



متابعة مشروعات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط



