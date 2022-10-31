اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الجامعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:07 م
رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الجامعة جانب من الجولة
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، وفدا من وزارتي التخطيط وبنك الاستثمار القومي ، وتهدف الزيارة المتابعة الميدانية للمشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها بالجامعة والوقوف على ما تم إنجازه للمشروعات الاستثمارية بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة دمياط بالتعاون والدعم المستمر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجامعة فى متابعة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بها.

 وفي سياق متصل أكد اعضاء وفد وزارة الاستثمار على التعاون الجاد في تنفيذ الإنشاءات التي تقام على ارض جامعة دمياط التي تمتلك الكثير من الموارد البشرية والمساحات الكبيرة التي يمكن استثمارها فى المستقبل كما أشاد أعضاء الوفد بمعدلات التنفيذ بالإنشاءات التي تتم على أرض الجامعة وأن المباني الجاري إنشائها الآن تحقق أهداف الجامعة.

وأجري رئيس جامعة دمياط، جولة تفقدية للمعامل والمنشأت الخاصة بالجامعة وعلى سبيل المثال والحصر  معامل كلية الطب ومعامل كلية الهندسة ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كما ضمت وزيارة معمل البحوث الزراعية بالجامعة و زيارة مبنى الورش المركزية الذي يتم تجهيزه لتكون ورش خاصه بكلية الهندسة وكذلك زيارة موقع المستشفى الطلابي لجامعة دمياط.
 

تفقد المستشفي الطلابي بجامعة دمياط
تفقد المستشفي الطلابي بجامعة دمياط

 

جولة ميدانية لتفقد مشروعات جامعة دمياط
جولة ميدانية لتفقد مشروعات جامعة دمياط

 

 

رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط
رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد وزارة التخطيط

 

 

زيارة ميدانية لمشروعات جامعة دمياط
زيارة ميدانية لمشروعات جامعة دمياط

 

 

متابعة مشروعات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط
متابعة مشروعات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

 


 


جامعة دمياط

أخبار محافظة دمياط

وزارة التخطيط

بنك الاستثمار

الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة