تعليم القليوبية: تطبيق لائحة الانضباط داخل المدارس وتفعيل الغياب

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مدرسة مصنع 18 الحربي، ومدرسة محمد رجب منسي ع.م، التابعتين لإدارة الخانكة التعليمية، حيث كان يرافقها بالجولة أيمن متولي خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ويحيي العمراوي مدير عام اداره الخانكة التعليمية.

وتفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، طابور الصباح والفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب، حيث شددت علي ضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، مشيرة إلى أن لابد من توافر عوامل جذب الطالب للمدرسة من تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والمسابقات والمبادرات داخل المدارس.

ونبهت، على ضرورة تكثيف متابعات مدير المدرسة للمعلمين داخل الفصول الدراسية ومتابعة استراتيجات التعلم الحديثة والدخول علي المنصات التعليمية للاستفادة من بنك المعرفة في تطوير العملية التعليمية داخل المدرسة.

ووجهت "سماح إبراهيم"، بعدم معاقبة الطلاب بالضرب أيا كانت الأسباب وهناك طرق أخري لمعاقبة المخطئين طبقاً للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها (الإنذار - استدعاء ولي الأمر - التوقيع علي إقرار بعدم التكرار - الفصل حسب حجم الخطأ)، كما شددت بضرورة التخلص من الرواكد بالطرق القانونية فيما عدا الأشياء التى يمكن إعادة تدويرها (الشاسيهات الحديد) وتحذر بيعها نهائيا.





