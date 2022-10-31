بايدن يُهدد بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط الأمريكية.. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

سيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز بعد أن أعلنت الشركات عن ربع آخر من الأرباح المرتفعة للغاية وسط ارتفاع أسعار الغاز.
وفقا لبلومبرج، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيدعو شركات النفط والغاز لاستثمار أرباحها في "خفض التكاليف للعائلات الأمريكية وزيادة الإنتاج".
وقال المسؤول عبر البريد الإلكتروني إن لم يفعلوا ذلك ، فسوف يدعو الرئيس الكونجرس للنظر في "مطالبة شركات النفط بدفع غرامات ضريبية ومواجهة قيود أخرى".
لم يستخدم المسؤول عبارة "ضريبة غير متوقعة" ، لكن يبدو أن بايدن يستهدف أرباح الشركات بعد أن أعلنت شركات عن أرباح كبيرة من يوليو إلى سبتمبر.
يأتي الخطاب في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن والديمقراطيون إلى تحميل شركات النفط والغاز مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين.
بلغت الأسعار ذروتها في وقت سابق من العام - مع وصول البنزين إلى 5 دولارات للجالون في يونيو. وظلت مرتفعة في الربع الثالث من العام ، حيث بقيت أعلى من 4 دولارات للجالون خلال يوليو وحتى أغسطس.
يعتبر أسعار البنزين من أكبر المشكلات بالنسبة للناخبين حيث تكافح البلاد مع التضخم ومن غير المرجح أن تمر ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز عبر الكونجرس ، حتى لو كانت ضريبة واحدة بها أغلبية ديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ. ستحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 10 جمهوريين في مجلس الشيوخ للتغلب على التعطيل.
لكن تبني الدعوات لضرب شركات النفط يمكن أن يفيد بايدن والديمقراطيين سياسياً حيث أعرب النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، وهو من كبار المؤيدين لفرض ضريبة غير متوقعة ، عن سعادته بشأن التوقعات
قال خانا: " كنا ندعو إلى فرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط الكبرى منذ شهور ، ويسعدني أن أرى الرئيس بايدن يفكر علنًا في هذا النهج".
وأضاف: "لقد أجريت عددًا من المحادثات الخاصة مع مسؤولي البيت الأبيض وآمل أن يتصرفوا للمساعدة في خفض الأسعار في المضخة وإرسال الأموال مرة أخرى إلى الأمريكيين المجتهدين".
قوبلت التقارير المتعلقة بتعليقات بايدن بردود في الصناعة مثل جيف إيشيلمان ، الرئيس التنفيذي لجمعية البترول المستقلة الأمريكية ، الذي وصف الخطط بأنها "معيبة للغاية".
وقال إيشلمان في بيان: "حان الوقت لأن يتوقف الرئيس عن ممارسة لعبة اللوم مع اقتراب ليلة الانتخابات ، وبدلاً من ذلك يساعد في دعم عمال النفط والغاز الأمريكيين لزيادة الإمدادات هنا في الولايات المتحدة".
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