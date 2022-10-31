بايدن يهنئ "لولا دا سيلفا" بفوزه برئاسة البرازيل ويتطلع للعمل معه

واعتبر بايدن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين- أن لولا دا سيلفا أصبح رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.

يُذكر أن لولا دا سيلفا قد تفوق على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، حيث حصل دا سيلفا على 50,9% من الأصوات، فيما صوت 49,1% لبولسونارو، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين.