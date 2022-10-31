الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحر الأحمر بشأن اعتماد تقسيم الجامعات الخاصة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الصادر برقم 241 بتاريخ اليوم 31 أكتوبر سنة 2022، قرارا لمحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، يحمل رقم 770 لسنة 2022، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بـشأن نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.



وكذلك بعد الاطلاع ايضا علي القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى ما تصدق منا على مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة - إدارة التخطيط العمراني – المؤرخ 1 اغسطس 2022بشأن اعتماد تقسيم الجامعات الخاصـة والتجمعـات السكنية بمدينة الغردقة ؛



وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رقم (8176) بشأن استصدار قرار اعتماد التقسيم المشار إليه بعاليه ؛ وعلى كتاب مكتب خدمة المستثمرين المؤرخ 17 اغسطس 2022المرفق به الخريطـة المعتمدة لتقسيم الجامعات الخاصة والتجمعـات الـسكنية (مـن سكنية (مـن التجمـع الأول إلـى التجمع الثامن) بمدينة الغردقة .



وشملت المادة الاولي من القرار الموافقة على اعتماد تقسيم الجامعات الخاصة والتجمعات السكنية (مـن التجمـع الأول إلى التجمع الثامن) بمدينة الغردقة – وذلك طبقا للوحات الهندسية المعتمدة.



كما شملت المادة الثانية تكليف الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وكافة الجهات المعنيـة تنفيـذ هـذا القـرار وإبلاغه لجميع جهات الاختصاص.









