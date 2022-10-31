الأسر الطلابية بجامعة حلوان تشارك بمبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت

كتب ـ محمد صبحى

شاركت الأسر الطلابية ب جامعة حلوان فى (المبادرة القومية للمواطنة الرقمية والحماية على الانترنت فى اطار رؤية الدولة 2030) وذلك فى إطار خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2022/2023

وأقيمت فعاليات المبادرة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من ( 20- 21 أكتوبر 2022) في إطار المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة.

حيث نظمت مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة من خلال قسم التدريب برئاسة الدكتور تامر على إبراهيم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة القومية للمواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

وجاء مشاركة طلاب جامعة حلوان من خلال التنسيق بين رائد الأسرة الدكتور وليد شعبان مصطفى والدكتور تامر على إبراهيم رئيس قسم التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية، وذلك من خلال وفد مكون من 20 طالبا وطالبة ممثلين لكليات الجامعة المختلفة .

وجاءت المشاركة المميزة لطلاب جامعة حلوان ممثلة فى وفد من أسرتى ترحال المركزية ووان تيم المركزية بجامعة حلوان فى المبادرة التى اقيمت تحت عنوان " تدريب المهارات التسعة للمواطنة الرقمية".

وتضمنت المبادرة التركيز على بعض الموضوعات من أهمها:

١- الإلمام بمفهوم المواطنة الرقمية ومحاورها الأساسية.

٢- استعراض وشرح المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية وتشمل:

- التعاطف الرقمي - البصمة الرقمية.

- التفكير الناقد - إدارة الخصوصية.

- إدارة الأمن السيبراني - إدارة وقت الشاشة.

- إدارة التسلط عبر الإنترنت - هوية المواطن الرقمية.

٣- عرض التطبيقات العملية المتعلقة بالمهارات السابق عرضها والتدريب على تطبيقها.

وحصل جميع الطلاب المشاركين في المبادرة على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات والمعلومات ومكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة.