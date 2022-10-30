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رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحده التصنيف الدولي ويطالب بوضع رؤية مستقبلية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:14 م
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحده التصنيف الدولي ويطالب بوضع رؤية مستقبلية رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحده التصنيف الدولي
كتب محمد صبحى

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اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع وحده التصنيف الدولى متمثلة فى أعضاء المكتب التنفيذى وكذلك ممثلى الكليات فى الوحدة وذلك بحضور الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية ملف التصنيف الدولى وما يمثله من أهمية فى ظل توجهات وزارة التعليم العالى للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، مؤكدا على أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية فى الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات على أن تكون متضمنة أهدافًا تخدم التصنيف الدولى للجامعة

 

كما ثمن المجهود المبذول من وحده التصنيف الدولى خلال الفترة الماضية، وحث سيادته على بذل مزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعة.

 
 
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جامعة حلوان

التعليم العالى

اخبار مصر

التصنيف الدولي



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