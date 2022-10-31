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أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": العرب يتطلعون لتنفيذ الاتفاق الفلسطينى الأخير بالجزائر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:40 م
أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": العرب يتطلعون لتنفيذ الاتفاق الفلسطينى الأخير بالجزائر أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تأثير الحكومة الفلسطينية الواحدة ستضع إسرائيل لمواجهة الموقف الفلسطيني بأننا ننتظرهم للتفاهم حول الدولة الفلسطينية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل دائمة الحديث عن أنه ليس لدينا شريك وهذا كذب، موضحا أن العالم الغربى تتحجج بالتأثير الإسرائيلي، ويقول إن أي حكومة موحدة يشارك فيها عناصر حماس لن تلق القبول أو الدعم الاقتصادى وبالتالي هي عملية شائكة للغاية.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن العرب يتطلعون لتنفيذ الاتفاق الفلسطيني الأخير بالجزائر، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة يضع الجانب الإسرائيلي أمام مأزق.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الفيتو الأمريكي يجهض محاولات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، موضحا أن هناك تناقضا عربيا واضح في التعامل مع الأزمة الأوكرانية بالمقارنة بالقضية الفلسطينية.

 


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