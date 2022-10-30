مصرع صانع أحذية صعقا بالكهرباء أثناء تركيب "مشترك" بمنزله في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء توصيله مشترك كهرباء بقابس الكهرباء في منزله، بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة باستقبال جثة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعرض "أحمد م إ"، 19 سنة، صانع أحذية، لصعق كهربائي أثناء تركيب مشترك كهرباء بقابس الكهرباء بمنزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، ما أدي إلى مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.