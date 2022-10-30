محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضراوات والسلاسل التجارية بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة مفاجأة علي عدد من السلاسل التجارية وأسواق الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي، لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية والإطمئنان على توافرها بكميات كافية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير الطب البيطرى، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، ورائد هارون، مدير جهاز حماية المستهلك، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

شدد محافظ قنا، علي الإعلان عن أسعار السلع الغذائية واللحوم والفواكه والخضراوات وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، موجها بإستمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكاك السلع الغذائية.

واستمع الداودي، خلال جولته لعدد من المواطنين للإطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية على مدار اليوم، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.