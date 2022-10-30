وقال الممثل الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية السبت " يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية، وفي الساعة 9:13 مساءً [18:13 بتوقيت جرينتش] أطلق 12 صاروخا من نوع هيمارس، وأسقطت تسعة صواريخ؛ وللأسف، سقطت 3 صواريخ في منطقة جسر أنتونيفسكي"، وفقا لوكالة سبوتنك على نشرتها الإنجليزية.



وأضاف الممثل الإقليمي أنه يجري حاليا الوقوف على الخسائر والأضرار الناجمة عن القصف.