رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 128191 طنًا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26532 طن تشمل: 19340 طن يوريا و24 طن ليمون و8 طن شكاير فارغة و 2560 طن رمل و4600 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40917 طن تشمل: 12296 طن قمح و16695 طن ذرة و4350 طن حديد و2106 طن خشب زان و1511 طن ابلاكاش و 1839 طن زيت طعام و 6931 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 2120 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3837 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128191 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 185540 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2602 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجًا عدد 4211 شاحنة.