"جنايات سوهاج" تخلى سبيل الطالبة المتهمة بسرقة متحف كلية الآثار

سوهاج- عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز إخلاء سبيل الطالبة "م. أ" بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية، المتهمة في واقعة سرقة متحف كلية آثار جامعة سوهاج، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

كانت جنح مستأنف سوهاج قد قررت أمس إخلاء سبيل الطالبة بكفالة 20 ألف جنيه إلا أن النيابة طعنت على قرار إخلاء السبيل ونظرت اليوم أمام محكمة الجنايات والتى أيدت إخلاء السبيل بكفالة 20 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغًا من مسؤولي أمن جامعة سوهاج، يفيد باكتشاف سرقة متحف كلية الآثار بالجامعة، واختفاء عدد من القطع الأثرية من داخل المتحف ، على الفور، وعقب تكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، من بينهم طالبان وطالبة بكلية التربية النوعية بالاشتراك مع ولي أمر أحدهم وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.