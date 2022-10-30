جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وكمية من مستحضرات التجميل

دمياط معتز الشربينى

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك دمياط، برئاسة صفا لاشين مدير عام الإدارة، من ضبط عدد من الأسلحة البيضاء، وكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات الدخول والصرف بالمنافذ الجمركية بميناء دمياط تم الإشتباه فى إحد السيارات الملاكى الخاصة بإحدى الشركات أثناء خروجها من المنفذ .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من حازم جلال مدير إدارة المنافذ وأسامة طه مأمور المنفذ ومحمد رجب مدير إدارة لجنة الاخشاب وأمجد حلمي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وخميس إبراهيم مفتش بمكافحة التهرب الجمركي وأحمد دبا مدير إداراة الأمن الجمركي ومحمود سليمان مفتش بالأمن الجمركي فتبين وجود عدد من الأسلحة البيضاء (خناجر) وبخاخ اسبراي وجهاز تحضير قهوة وكمية من مستحضرات التجميل بإجمالى 354 قطعة .

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.