كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تدمر الأطعمة الالتهابية الحمض النووي فى الجسم، وتزيد من مقاومة الأنسولين، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض، ويمكن أن يساعد الحد من هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تسبب الالتهاب والأطعمة المضادة للالتهابات التي يجب تناولها بدلاً من ذلك، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ما هو الالتهاب؟

يستخدم جسمك الالتهاب لمحاربة المرض وشفاء الإصابات لكن الالتهاب المزمن طويل الأمد يمكن أن يكون خطيرًا وقد يساهم في الإصابة بالأمراض التالية:

-يضر الحمض النووي للخلايا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

-يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

-يزيد فرص آلام المفاصل ، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل المزمن.

-يعزز نمو اللويحات في الشرايين ويؤدي إلى تجلط الدم الذي يمكن أن يسبب أمراض القلب.

6 أطعمة تسبب التهابًا مدمرًا للحمض النووي في جسمك

1. الأطعمة السكرية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الصودا والمخبوزات يمكن أن تسبب الالتهاب بطريقتين:

يحفز السكر إنتاج الأحماض الدهنية في الكبد وعندما يهضم الجسم هذه الأحماض الدهنية ، يمكن أن تؤدي المركبات الناتجة إلى حدوث عمليات التهابية.

يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى إنتاج جسمك المزيد من الأنسولين وهذا يمكن أن يزيد من دهون الجسم ويصبح مشكلة لأن "الخلايا الدهنية يمكن أن تنتج مواد كيميائية في الجسم تؤدي إلى الالتهاب".

الحد من كمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الكعك والبسكويت والحلوى والصودا يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة دهون الجسم الصحية ويقلل من خطر الالتهاب.

2. اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

إن اللحوم المصنعة هي اللحوم التي تم تعديلها من خلال المعالجة أو التمليح أو التدخين أو إضافة المواد الكيميائية الحافظة.

تميل اللحوم الحمراء والمعالجة إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة.

3. بعض زيوت الطبخ

تحتوي العديد من زيوت الطهي الشائعة على نوع من الدهون يسمى أحماض أوميجا 6 الدهنية دهون أوميجا 6 ليست بالضرورة سيئة - يستخدمها جسمك للطاقة والنمو الطبيعي.

لكن يجب أن تكون دهون أوميجا 6 في توازن دقيق مع دهون أوميجا 3 التي يمكنك الحصول عليها من أطعمة مثل السلمون والماكريل وبذور الكتان.

إذا كنت تأكل الكثير من دهون أوميجا 6 ، فقد يؤدي ذلك إلى التخلص من هذا التوازن ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب.

تتضمن بعض زيوت الطهي الشائعة التي تحتوي على دهون أوميجا 6 ما يلي:

-زيت الذرة

-زيت الكانولا

-زيت عباد الشمس

-زيت نبات القرطم

-زيت الفول السودانى

4. الأطعمة المقلية

تعتبر الأطعمة المقلية مثل قطع الدجاج والكعك والبطاطس المقلية من الأسباب الرئيسية للالتهابات لعدة أسباب ، بما في ذلك:

-تميل الأطعمة المقلية إلى احتواء مستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية.

غالبًا ما تحتوي على دهون متحولة.

5. الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة هي السكريات والحبوب التي تم تجريدها من جميع النخالة والألياف والعناصر الغذائية.

تظهر الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة يمكن أن يزيد الالتهاب ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم. تساهم هذه العوامل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

توجد الكربوهيدرات المكررة في أطعمة مثل:

-خبز ابيض

-معكرونة

-عجينة البيتزا

-أرز أبيض

-دقيق أبيض

-معجنات

6. المشروبات الغازية والمحلاة

يمكن أن تسبب الصودا والمشروبات السكرية الأخرى الالتهاب يمكن أن تسبب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر الالتهاب من خلال ثلاث طرق مهمة:

يمكن أن تؤثر المشروبات المحلاة بالفركتوز والجلوكوز والسكروز على كيفية استقلاب الجسم للسكر ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب.

يمكن أن تسبب الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة زيادة في تركيز البروتين التفاعلي سي (CRP) ، وهو مؤشر حيوي مرتبط بالالتهابات.

يزيد استهلاك المشروبات الغازية المحلاة بالسكروز من مستويات حمض البوليك في الجسم ، مما قد يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

الأطعمة المضادة للالتهابات

هناك أيضًا العديد من الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة في جسمك هذه الأطعمة غنية بالمركبات الرئيسية مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تقليل مستويات البروتينات الالتهابية.

تتضمن بعض الأطعمة الرئيسية المضادة للالتهابات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:

الأسماك الدهنية

زيت الزيتون البكر الممتاز

الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والبروكلي والفلفل

المكسرات

التوت

طماطم