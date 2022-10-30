تعرف على نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بقرى حياة كريمة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد 18 قرية و187 تابع لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة ال 603 التي تشهدها قرى وتوابع المركز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات.

فارتفعت المشروعات التي يجري إقامتها بالقرى من 585 مشروعاً ل 603 مشروعا متنوعا في كافة القطاعات، فتم الانتهاء من 85 مشروعا، وجاري تنفيذ 26 مشروعاً بالصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 82%، و54 مدرسة، بنسبة تنفيذ 99%،وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 67%، وانشاء 31 كوبري بنسبة تنفيذ 65%، و23 مشروع خاص بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 96%، وإنشاء 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 98%، و 5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 97%، و16 مركز شباب بنسبة تنفيذ97%.

وجارى إنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87%، و25 مشروع بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 58%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، و7 مشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 50%، و18 عمارة سكنية بنسبة تنفيذ 50%، و9 مشروعات خاصة بالاتصالات بنسبة تنفيذ 20%،و19 مشروعا خاص بالكهرباء بنسبة تنفيذ 50%، و 15 مشروعا خاصا بالتنمية المحلية.



اقامة 5 عمارات سكنية



تفقد المحافظ للمشروعات



مجمع الخدمات الزراعية



مجمع الخدمات الزراعية



مجمع خدمات بني بكار



مجمع زراعي ببني بكار



مركز شباب خان جمي